В Украине могут разрешить мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый декрет
15 марта, 2019, 16:37
Верховной Раде предлагают принять законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках"
Об этом говорится на сайте парламента.
Закон № 10099 позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.
По мнению авторов, это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.
"В связи с рождением ребенка, отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", - говорится в тексте законопроекта.
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