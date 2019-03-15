В Украине могут разрешить мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый декрет

15 марта, 2019, 16:37

Верховной Раде предлагают принять законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках"

Об этом говорится на сайте парламента.

Закон № 10099 позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.

По мнению авторов, это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.

"В связи с рождением ребенка, отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", - говорится в тексте законопроекта.