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В Николаеве мужчины устроили стрельбу, потому что не могли решить, кто первый заедет на McDrive

В Николаеве в пятницу, 15 марта, из-за очереди к McDonald's произошла стрельба

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Выяснилось, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчины начали спорить по поводу того, кто из них первый заедет на "МакДрайв".

Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь. Раненого мужчину госпитализировали, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания.

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