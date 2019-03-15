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В Нидерландах арестовали двух подозреваемых в терактах в Париже


фото: REUTERS
В Амстердаме арестованы двое мужчин, подозреваемых в причастности к терактам в Париже в 2015 году

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

"В ходе расследования происхождения оружия, использованного террористами ИГИЛ при приступах в Париже в 2015 году, полиция арестовала двух человек в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст подозреваемых составляет 29 и 31 год.

"Предполагается, что они были причастны к передаче автоматического оружия террористам, которые участвовали в нападениях. Во время нападения использовались автоматы Калашникова и взрывчатку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в домах подозреваемых во время обысков были изъяты компьютеры, документы, носители информации и мобильные телефоны.

"Сегодня 29-летний подозреваемый предстал перед следственным судьей и будет содержаться под стражей в течение двух недель. Ему запрещены любые контакты, кроме общения с адвокатом", - отмечает пресс-служба.

В то же время в прокуратуре отмечают, что состояние здоровья другого подозреваемого не позволяет содержать его под арестом. Поскольку другой возможности нет, его освободили - в ожидании результатов дальнейшего расследования.

  • Напомним, в ноябре 2015 года в Париже прошел ряд терактов, в том числе у стадиона "Стад де Франс" и торгово центра "Батаклан". В общем погибли 130 человек.
  • Как сообщалось, главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в европейских странах, чтобы поднять боевой дух террористов после поражений в Ираке и Сирии.
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