В Нидерландах арестовали двух подозреваемых в терактах в Париже

15 марта, 2019, 17:10

В Амстердаме арестованы двое мужчин, подозреваемых в причастности к терактам в Париже в 2015 году

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

"В ходе расследования происхождения оружия, использованного террористами ИГИЛ при приступах в Париже в 2015 году, полиция арестовала двух человек в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст подозреваемых составляет 29 и 31 год.

"Предполагается, что они были причастны к передаче автоматического оружия террористам, которые участвовали в нападениях. Во время нападения использовались автоматы Калашникова и взрывчатку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в домах подозреваемых во время обысков были изъяты компьютеры, документы, носители информации и мобильные телефоны.

"Сегодня 29-летний подозреваемый предстал перед следственным судьей и будет содержаться под стражей в течение двух недель. Ему запрещены любые контакты, кроме общения с адвокатом", - отмечает пресс-служба.

В то же время в прокуратуре отмечают, что состояние здоровья другого подозреваемого не позволяет содержать его под арестом. Поскольку другой возможности нет, его освободили - в ожидании результатов дальнейшего расследования.