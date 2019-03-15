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В Киеве врача облили неизвестным веществом, его забрала "скорая"


фото: grivna.ks.ua
В Киеве мужчина плеснул неизвестным веществом в лицо врачу, пострадавшего забрала "скорая"

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в пятницу в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы возле клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 т. 296 УК).

 

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