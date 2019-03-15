В Киеве состоялась международная климатическая забастовка

15 марта, 2019, 16:17

В пятницу, 15 марта, в Киеве состоялась акция молодежи "Планеты Б не существует" за сохранение климата и переход Украины на 100% возобновляемые источники энергии

Об этом сообщает центр экологических инициатив "Экодия".

Отмечается, что событие произошло в рамках Глобальной климатической забастовки за будущее, которая в этот день проходит одновременно в более чем 100 странах мира.

Напомним, что эту забастовку начала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которую номинировали на Нобелевскую премию мира.

Молодежь пришла в Министерство энергетики с лозунгами "У нас нет планеты Б - нам нужно ВИЭ (Возобновляемые источники энергии - Ред.)!", "Бастуй, люби - климат защищай", "Уголь, нефть, атом, газ - здесь обойдемся без вас!".

Активисты требовали от правительства обратить внимание на проблему изменения климата и начать активные действия, чтобы предотвратить ее и удержать глобальное потепление на безопасном уровне.

"Я хочу, чтобы больше людей поняли, что изменения климата - это не что-то такое, что происходит где-то далеко. Это происходит с нами сейчас, и эту проблему мы должны решать. Потому что потом может быть слишком поздно. Те процессы, которые запущены сейчас, скоро уже нельзя будет остановить. Из-за изменения климата страдает флора и фауна нашей планеты. Поэтому я пришла сюда и требую от правительства действий ", - рассказала активистка Ксения.