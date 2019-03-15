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В Киеве пытались продать 2 литра "красной ртути" за 250 тыс. евро

15 марта в Киеве сотрудники прокуратуры задержали 4 человек при попытке продать два литра "красной ртути" за 250 тыс. евро

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

4 граждан Украины задержали во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

"В ходе следствия задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение химического вещества (медицинская "красная ртуть") массой 2 литра по цене 246 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, а изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу.

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