Украинский дизайнер Андре Тан впервые представил коллекцию свадебных платьев

15 марта, 2019, 18:53

Вдохновением для создания двадцати семи роскошных платьев стал город любви - Париж

Этот город не зря называют столицей моды и романтики. Этим настроением пропитана первая свадебная коллекция дизайнера.

"Для презентации этой коллекции я выбрал четырех героев, совершенно разных по характеру и стилю: актрису, ведущую - Анну Буткевич, певицу - Злату Огневич, телеведущую - Иванну Онуфрейчук и блогера - Татьяну Парфильеву", - прокомментировал дизайнер.

Более пяти месяцев Андре Тан работал над своей коллекцией. Здесь и стиль английской королевы, восточной моды с расшитым камнями Сваровского, а также брючный костюм для невесты.

Среди гостей презентации были замечены: Злата Огневич, Алена Шоптенко, Катя Осадчая, Иванна Онуфрейчук, Соня Плакидюк, Наталья Холоденко, Андрей Джеджула, Владимир Остапчук, Вячеслав и Ирина Дюденко, Андрей Юдин.