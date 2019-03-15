Убивал и транслировал стрельбу: появились подробности о жизни новозеландского террориста

15 марта, 2019, 22:00

28-летний австралиец Брентон Таррант, который расстреливал прихожан в одной из мечетей в Новой Зеландии, работал тренером в спортивном зале в городе Графтон, а также любил путешествовать

Соответствующие подробности о жизни террориста опубликовал телеканал АВС .

Менеджер тренажерного зала Big River Gym Трейси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году, Таррант до 2011 года работал в спортзале.

"Он был очень преданным личным тренером", - сказала Грей и добавила, что Таррант не производил впечатление человека, который увлекается огнестрельным оружием.

По ее словам, позже Брентон отправился в путешествие по странам Азии и Европы. Известно, что он посещал Северную Корею и Пакистан.

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"Думаю, что что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", - сказала она.