Убивал и транслировал стрельбу: появились подробности о жизни новозеландского террориста
Соответствующие подробности о жизни террориста опубликовал телеканал АВС .
Менеджер тренажерного зала Big River Gym Трейси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году, Таррант до 2011 года работал в спортзале.
"Он был очень преданным личным тренером", - сказала Грей и добавила, что Таррант не производил впечатление человека, который увлекается огнестрельным оружием.
По ее словам, позже Брентон отправился в путешествие по странам Азии и Европы. Известно, что он посещал Северную Корею и Пакистан.
Читайте также: В Новой Зеландии террорист убил полсотни человек в двух мечетях. Все, что известно
"Думаю, что что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", - сказала она.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети..
- По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-