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Тимошенко собиралась жить в Межигорье, - Ющенко

Глава партии "ВО "Батькивщина" во времена президентства Виктора Ющенко планировала жить в Межигорье

Об этом Ющенко рассказал в интервью изданию "Новое Время".

Ющенко отметил, что подписал решение Верховной Рады передачу Межигорье с баланса Госуправления делами к обслуживанию парламента, потому что не было выбора.

"Я не мог его не подписать! Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить", - сказал Ющенко.

Как известно, в дальнейшем Межигорье передали в собственность Виктора Януковича, однако после его бегства из страны суд арестовал резиденцию, а президент Петр Порошенко предложил сделать в ней реабилитационный центр для ветеранов войны в Донбассе.

Также Ющенко высказал мнение, что за время своего президентства не испытывал провалов и не допускал ошибок.

"А я делал ошибки?" - ответил Ющенко на вопрос журналистки.

По поводу провалов, Ющенко сказал: "К счастью, их не было".

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