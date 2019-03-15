Синоптик рассказала, когда будет солнечно и потеплеет
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По прогнозам госпожи Диденко, 15 марта в западных областях возможны дожди, а немного мокрого снега выпадет на Харьковщине и Луганщине.
Однако большая часть Украины будет в сухой и даже солнечной погоде.
Температура воздуха днем ожидается +5°C...+12°C, на востоке еще будет холоднее, +1°C...+5°C.
В Киеве 15 марта будут сухо, солнечно и умеренно тепло, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8°C.
По предварительным прогнозам синоптика, 16 марта, в субботу, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды, то есть, дожди и сильный ветер. Лишь восточные области уберегутся от осадков и штормового ветра.
Но в воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится. В частности, будет сухо и потеплеет до +10°C...+15°C, на западе до +14°C...+20°C.
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