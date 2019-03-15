Синоптик рассказала, когда будет солнечно и потеплеет

15 марта, 2019, 06:20

15 марта в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, 15 марта в западных областях возможны дожди, а немного мокрого снега выпадет на Харьковщине и Луганщине.

Однако большая часть Украины будет в сухой и даже солнечной погоде.