//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, когда будет солнечно и потеплеет

15 марта в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, 15 марта в западных областях возможны дожди, а немного мокрого снега выпадет на Харьковщине и Луганщине.

Однако большая часть Украины будет в сухой и даже солнечной погоде.

Температура воздуха днем ожидается +5°C...+12°C, на востоке еще будет холоднее, +1°C...+5°C.

В Киеве 15 марта будут сухо, солнечно и умеренно тепло, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8°C.

По предварительным прогнозам синоптика, 16 марта, в субботу, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды, то есть, дожди и сильный ветер. Лишь восточные области уберегутся от осадков и штормового ветра.

Но в воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится. В частности, будет сухо и потеплеет до +10°C...+15°C, на западе до +14°C...+20°C.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать