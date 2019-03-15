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США вводят санкции против Международного уголовного суда


фото: Intabaza
США введут визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда

Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео, передает Fox News, сообщает РБК-Украина.

"Я объявляю об ограничениях на выдачу виз лицам, непосредственно ответственным за расследование МКС относительно американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования", - сказал он.

  • Ранее сообщалось, что США готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он проведет расследование против американских войск в Афганистане.
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