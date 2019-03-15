США вводят санкции против Международного уголовного суда
15 марта, 2019, 15:37
США введут визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда
Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео, передает Fox News, сообщает РБК-Украина.
"Я объявляю об ограничениях на выдачу виз лицам, непосредственно ответственным за расследование МКС относительно американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования", - сказал он.
- Ранее сообщалось, что США готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он проведет расследование против американских войск в Афганистане.
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