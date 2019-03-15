США вводят санкции против Международного уголовного суда

15 марта, 2019, 15:37

США введут визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда

Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео, передает Fox News, сообщает РБК-Украина.

"Я объявляю об ограничениях на выдачу виз лицам, непосредственно ответственным за расследование МКС относительно американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования", - сказал он.