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Совбез ООН обсудит российскую оккупацию Крыма

15 марта Совет безопасности ООН обсудит на спецзаседании ситуацию оккупации Россией Крыма

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который возглавляет украинскую делегацию, передает Укринформ.

"На 16:00 по киевскому времени 15 марта запланировано заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на временно оккупированном Крымском полуострове. Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалл", - рассказал замминистра.

Кислица сказал, что в течение этой недели в ООН уделяется повышенное внимание последствиям российской агрессии против Украины.

По его словам, в рамках работы Комиссии ООН по положению женщин существенный резонанс получил визит родственников украинских моряков, которые сейчас незаконно находятся за решеткой в Российской Федерации.

Кислица убежден, что такая "народная дипломатия" играет важную роль в консолидации международной симпатии к украинской трагедии. Он добавил, что родственница одного из пленных моряков Ольга Опрыско также примет участие в заседании Совбеза.

"Заседание Совета Безопасности позволит продолжить держать в фокусе внимания международного сообщества агрессию России против Украины", - сказал Кислица.

По мнению дипломата, для Украины принципиально организовать в Совбезе ООН обсуждение ситуации в Крыму в пятую годовщину российской оккупации.

"Мы благодарны нашим партнерам, прежде всего Франции и Германии, которые председательствуют в Совете Безопасности в марте-апреле, за безусловную поддержку этой инициативы", - отметил украинский дипломат.

Кислица также добавил, что заседание коснется юридического, политического, по безопасности и правозащитного аспектов ситуации в Крыму.

"Ожидаем откровенного диалога о том, какие другие действенные шаги может предпринять международное сообщество в контексте деоккупации украинского полуострова, прекращения нарушения Россией международного права, восстановления безопасности международной навигации в Черном и Азовском морях, а также защиты прав человека в Крыму", - подытожил заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства.

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