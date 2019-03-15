Совбез ООН обсудит российскую оккупацию Крыма

15 марта, 2019, 10:04

15 марта Совет безопасности ООН обсудит на спецзаседании ситуацию оккупации Россией Крыма

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который возглавляет украинскую делегацию, передает Укринформ.

"На 16:00 по киевскому времени 15 марта запланировано заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на временно оккупированном Крымском полуострове. Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалл", - рассказал замминистра.

Кислица сказал, что в течение этой недели в ООН уделяется повышенное внимание последствиям российской агрессии против Украины.

По его словам, в рамках работы Комиссии ООН по положению женщин существенный резонанс получил визит родственников украинских моряков, которые сейчас незаконно находятся за решеткой в Российской Федерации.

Кислица убежден, что такая "народная дипломатия" играет важную роль в консолидации международной симпатии к украинской трагедии. Он добавил, что родственница одного из пленных моряков Ольга Опрыско также примет участие в заседании Совбеза.

"Заседание Совета Безопасности позволит продолжить держать в фокусе внимания международного сообщества агрессию России против Украины", - сказал Кислица.

По мнению дипломата, для Украины принципиально организовать в Совбезе ООН обсуждение ситуации в Крыму в пятую годовщину российской оккупации.

"Мы благодарны нашим партнерам, прежде всего Франции и Германии, которые председательствуют в Совете Безопасности в марте-апреле, за безусловную поддержку этой инициативы", - отметил украинский дипломат.

Кислица также добавил, что заседание коснется юридического, политического, по безопасности и правозащитного аспектов ситуации в Крыму.

"Ожидаем откровенного диалога о том, какие другие действенные шаги может предпринять международное сообщество в контексте деоккупации украинского полуострова, прекращения нарушения Россией международного права, восстановления безопасности международной навигации в Черном и Азовском морях, а также защиты прав человека в Крыму", - подытожил заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства.