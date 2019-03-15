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Роналду возвращается. Португалия назвала состав на матч с Украиной в отборе Евро-2020


фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду вернулся в сборную Португалии и сыграет против Украины в отборочном матче Евро-2020

Об этом сообщает сборная Португалии в twitter.

Главный тренер сборной Португалии Ференанду Сантуш обнародовал состав команды на два первых отборочных матча Евро-2020. 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта сыграют там с Сербией.

В сборную Португалии вернулся Криштиану Роналду, не игравший за команду после чемпионата мира-2018. Дебютный вызов в сборную получили форварды Жоау Фелиш из "Бенфики" и Диего Соуза из "Браги".

Вратари: Бету ( "Гезтепе", Турция), Жозе Са ( "Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ( "Вулверхэмптон", Англия).

Защитники: Жоау Конселя ( "Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ( "Барселона", Испания), Жозе Фонте ( "Лилль", Франция), Пепе ( "Порту"), Рубен Диаш ( "Бенфика"), Марио Руи ( "Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ( "Боруссия", Дортмунд, Германия).

Полузащитники: Данило Перейра ( "Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон"), Уильям Карвалью ( "Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ( "Спортинг"), Жоау Мариу ( "Интер", Италия) , Пицци ( "Бенфика").

Нападающие: Криштиану Роналду ( "Ювентус"), Бернарду Силва ( "Манчестер Сити"), Рафа Силва ( "Бенфика"), Андре Силва ( "Севилья", Испания), Диогу Жота ( "Вулверхэмптон"), Жоао Фелиш ( "Бенфика"), Диего Соуза ( "Брага").

  • Напомним, 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
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