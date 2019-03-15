Роналду возвращается. Португалия назвала состав на матч с Украиной в отборе Евро-2020

15 марта, 2019, 16:09

Криштиану Роналду вернулся в сборную Португалии и сыграет против Украины в отборочном матче Евро-2020

Об этом сообщает сборная Португалии в twitter.

Главный тренер сборной Португалии Ференанду Сантуш обнародовал состав команды на два первых отборочных матча Евро-2020. 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта сыграют там с Сербией.

В сборную Португалии вернулся Криштиану Роналду, не игравший за команду после чемпионата мира-2018. Дебютный вызов в сборную получили форварды Жоау Фелиш из "Бенфики" и Диего Соуза из "Браги".

Вратари: Бету ( "Гезтепе", Турция), Жозе Са ( "Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ( "Вулверхэмптон", Англия).

Защитники: Жоау Конселя ( "Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ( "Барселона", Испания), Жозе Фонте ( "Лилль", Франция), Пепе ( "Порту"), Рубен Диаш ( "Бенфика"), Марио Руи ( "Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ( "Боруссия", Дортмунд, Германия).

Полузащитники: Данило Перейра ( "Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон"), Уильям Карвалью ( "Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ( "Спортинг"), Жоау Мариу ( "Интер", Италия) , Пицци ( "Бенфика").

Нападающие: Криштиану Роналду ( "Ювентус"), Бернарду Силва ( "Манчестер Сити"), Рафа Силва ( "Бенфика"), Андре Силва ( "Севилья", Испания), Диогу Жота ( "Вулверхэмптон"), Жоао Фелиш ( "Бенфика"), Диего Соуза ( "Брага").

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal



Vem ver os craques ao vivo!



22/03 e 25/03

https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ - Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019