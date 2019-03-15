Рейтинг ЕС: российский "Первый канал" - лидер дезинформации

15 марта, 2019, 18:51

В рейтинге "ЕС против дезинформации" российский "Первый канал" назван лидером в распространении фейков

Об этом сообщает рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС East StratCom Task Force.

За несколько лет работы организация собрала более 5 тыс. кейсов распространение ложных данных. Больше всего информационных манипуляций выдали в эфир три российских телеканала, говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время 440 кейсов манипуляций приходятся на работу кремлевского "Первого канала". Большинство производило ток-шоу "Время покажет", где регулярно дезинформировали об Украине, говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнем примере дезинформации, речь шла о том, как Запад продвигает Петра Порошенко снова к власти и использует военное столкновение с Россией для отсрочки выборов.

По данным рабочей группы, на втором месте рейтинга - государственный телеканал Россия-1, на котором зафиксировано 295 случаев манипуляции. Продуцируют их преимущественно ток-шоу "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Третье место занимает канал НТВ с цифрой в 129 кейсов дезинформации. Больше всего фейков есть в ток-шоу "Место встречи". Здесь, например, распространяли информацию о том, что "политическая элита ЕС придерживается приказов США при введении санкций против России".