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Разворовывание "оборонки": Луценко предположил объявление подозрения Гладковскому-младшему

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предположил вручение новых подозрений по делу хищений в "Укроборонпроме", в том числе сыну экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю Гладковскому

Об этом Луценко заявил в программе "Право на власть" в эфире 1 + 1 .

"Не исключаю, что после определенных процессуальных действий количество подозрений в этом деле по неуплате налогов мы увеличим. Вероятно, вручим и другие подозрения. Не исключаю, что и в отношении Свинарчука-младшего", - сказал Луценко.

По словам главы ГПУ, по делу о неуплате налогов подозревают уже двух фигурантов журналистского расследования о хищении оборонной отрасли.

"Мы уполномочены законом рассматривать вопрос неуплаты налогов. На момент, когда Бигус вышел с первой частью своей передачи, я сказал, что мы на финишной прямой. Я сказал правду. Уже через день после программы мы получили промежуточный акт ГФС, которая насчитала первую неуплату налогов. сегодня мы получили уже окончательный акт, неделю назад: 26 млн налогов не уплачены этой компанией со своего 150-миллионного оборота", - рассказал Луценко.

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