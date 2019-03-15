Разворовывание "оборонки": Луценко предположил объявление подозрения Гладковскому-младшему
Об этом Луценко заявил в программе "Право на власть" в эфире 1 + 1 .
"Не исключаю, что после определенных процессуальных действий количество подозрений в этом деле по неуплате налогов мы увеличим. Вероятно, вручим и другие подозрения. Не исключаю, что и в отношении Свинарчука-младшего", - сказал Луценко.
По словам главы ГПУ, по делу о неуплате налогов подозревают уже двух фигурантов журналистского расследования о хищении оборонной отрасли.
"Мы уполномочены законом рассматривать вопрос неуплаты налогов. На момент, когда Бигус вышел с первой частью своей передачи, я сказал, что мы на финишной прямой. Я сказал правду. Уже через день после программы мы получили промежуточный акт ГФС, которая насчитала первую неуплату налогов. сегодня мы получили уже окончательный акт, неделю назад: 26 млн налогов не уплачены этой компанией со своего 150-миллионного оборота", - рассказал Луценко.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- По делу было осуществлено несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действительным и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. По цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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