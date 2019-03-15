"Пирамида" по подкупу избирателей: фигурантам дела разослали 5 тыс. повесток, - Луценко

15 марта, 2019, 09:46

Правоохранители расследуют дело по организации "пирамиды" по подкупу избирателей, в котором фигурирует народный депутат Валерий Дубиль

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1".

По его словам, участникам преступной схемы по подкупу избирателей уже разослано около 5 тыс. повесток.

"Одно дело СБУ, которая с ноября по решению суда фиксировала деятельность огромной организации во главе с депутатом господином Дубилем, который с помощью девяти завезенных из РФ технологов организовал огромную организацию на десятки тысяч людей, получавших средства не из фонда кандидата в президенты, планировавших выдавать средства избирателям", - сообщил Луценко.

По его словам, народный депутат Дубиль не является на допросы в правоохранительные органы.

"Господин Дубиль уже дважды не пришел на допрос. У него депутатский иммунитет. Связаться с парламентом нет никакой возможности, потому что у них тысячи поправок к языковому закону. Поэтому, к сожалению, работаем исключительно с недепутатской частью организции. Пока мы не получим полноценный доступ к депутату, завершение (расследование дела, - ред.) нереально. Но тем не менее 5000 повесток участникам этой пирамиды пошли и на этой неделе, и на следующей. Они будут знакомиться со следователями Государственного бюро расследования или СБУ ", - сообщил Луценко.

Он добавил, что правоохранители расследуют 2 больших дела о подкупе избирателей.

"У нас общая позиция всех силовиков о том, что на выборах недопустимы нарушения действующего законодательства. Главные нарушения: подкуп избирателей, использование граждан Российской Федерации в качестве организаторов любых избирательных технологий, и, конечно, давление на членов ЦИК. У нас действительно есть как минимум два крупные дела. Одно дело - в СБУ, второе дело ведет МВД ", - сообщил Луценко.