"Купить краденое на складах российской армии - тяжелый труд": Рогоза признал контрабанду запчастей из России

15 марта, 2019, 12:29

Фигурант журналистского расследования по делу о хищениях в Укроборонпроме Андрей Рогоза признал, что возил контрабанду из России, но отрицает, что переписка, которую обнародовали журналисты, достоверная

Об этом написал Рогоза в Facebook.

"Договориться и купить краденое на складах российской армии - это тяжелый труд, я тебе говорю, потому что я работяга, я бизнесмен, я знаю, что говорю по сравнению с тобой, дезертир ты и лжец!" - написал он.

Кроме того, он заявил, что журналисты получили "дописанные смс".

"Я отвечаю тебе реально ответственно - читая тексты твоих мультиков, я услышал 90% того, чего не было. Учитывая такие последствия, которые ты сформировал за это время, я считаю, что ты должен раскрыть источник такой информации или я считаю, что ты ее выдумывал сам", - написал он.

Он отрицает достоверность переписки, которую получили и обнародовали журналисты.

"Я тебе заявляю, 80% переписки, которую ты так вкусно приврал и опубликовал ее, не существует. Я никогда не имел отношений с Гладковским!" - сообщил Рогоза.

Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.

Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .

Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .

11 марта в 4 части расследования "Bihus.info" журналисты рассказали о том, что работники СБУ, Военной прокуратуры, ГФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе решать проблемные вопросы.

Журналисты получили телефонную переписку, в которой говорится, что Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки правоохранителям за закрытие уголовных дел. ООО "Оптимумспецдеталь" специализировалась на поставках на оборонные предприятия, входящие в концерн "Укроборонпром", контрабандных деталей к военной технике из России.

То есть в переписке Рогозы и Жукова говорится о взятке в виде автомобиля BMW для сотрудника столичного главка СБУ Дмитрия Москаленко.

Кроме того, в переписке упоминается первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, детективы бюро Дмитрий Литвиненко и Олег Борисенко, а также внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

После выхода данного сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток.