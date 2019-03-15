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"Эспрессо: Дебаты": Богословская против Куприя. ПРЯМОЙ ЭФИР

На Эспрессо происходят дебаты кандидатов в президенты. Инна Богословская против Виталия Куприя

На этот раз в дебатах на телеканале Эспрессо.TV участвуют кандидаты в президенты: Инна Богословская (беспартийная, самовыдвижение) и Виталий Куприй (беспартийный, самовыдвижение).

Ведет дебаты Кристина Яцкив.

 

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