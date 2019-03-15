"Бессрочное перемирие" на Донбассе: боевики три раза обстреляли позиции ООС
15 марта, 2019, 18:55
На Донбассе боевики три раза открывали огонь по позициям наших войск
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрела наших позиций с противотанкового ракетного комплекса с позиций ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка; с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - вблизи села Крымское.
Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
- Напомним, во время заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы было принято решение ввести режим тишины в Донбассе с 8 марта. Перемирие должно действовать бессрочно.
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