Порошенко поручил увеличить зарплату военным горно-штурмовых подразделений на 23%
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"Поручаю министру обороны Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск", - написал Порошенко.
Также президент распорядился улучшить жилищные условия военных горно-штурмовых бригад.
"Приказываю принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад. Для этого предлагаю привлечь силы Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие приказы поручаю подписать сегодня", - говорится в сообщении.
Поручаю министру обороны @poltorak поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск.- Петр Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2019 г.
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