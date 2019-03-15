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Порошенко поручил увеличить зарплату военным горно-штурмовых подразделений на 23%


фото: dzerkalo.media
Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству обороны повысить зарплату военным, которые служат в составе горно-штурмовых частей ВСУ

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Поручаю министру обороны Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск", - написал Порошенко.

Также президент распорядился улучшить жилищные условия военных горно-штурмовых бригад.

"Приказываю принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад. Для этого предлагаю привлечь силы Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие приказы поручаю подписать сегодня", - говорится в сообщении.

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