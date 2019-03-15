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Политзаключенного Клыха проверяют на онкомаркеры, - правозащитница


фото: 5.ua
Украинского политзаключенного Станислава Клыха, удерживаемого в России, проверяют на наличие онкологических заболеваний

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

Врачи проверяют незаконно осужденного в России украинца по его просьбе, говорится в сообщении.

"Только что от него из лечебного исправительного учреждения №3 (г. Челябинск) вышел адвокат, работающий по договору с Уральской правозащитной группой. Стас неплохо выглядит, говорит, что все у него нормально. По сравнению с тюрьмой, гораздо лучше", - написала правозащитница.

По словам Щур, свое долгое пребывание в лечебном учреждении Станислав объясняет тем, что по его просьбе врачи проверяют его на онкомаркеры.

"Жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он содержится один. Беспокоился о родителях", - написала правозащитница.

Татьяна Щур отметила, что эта информация доведена до родителей Станислава Клыха и украинского консула.

  • Напомним, 11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный Станислав Клых жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Денисова обратилась к российскому омбудсмену с просьбой обеспечить Клыха надлежащей медицинской помощью и соответствующим лечением.

     

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3116840

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