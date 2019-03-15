Полеты во все аэропорта Европы: ЕС запустил проект по безопасности полетов в Украине

15 марта, 2019, 13:53

Проект поможет гармонизировать авиационную нормативно-правовую базу Украины со стандартами ЕС и заложит основу для безопасной, эффективной и надежной авиатранспортной системы

Об этом сообщает Служба внешней деятельности ЕС.

15 марта Государственная авиационная служба Украины и предназначенный Европейским Союзом консорциум официально запустили проект "SAFER-U: Развитие авиационной законодательной базы Украины путем приближения к законодательству ЕС", финансируемого ЕС.

"Проект поможет гармонизировать авиационную нормативно-правовую базу Украины со стандартами ЕС и заложит основу для безопасной, эффективной и надежной авиатранспортной системы. Бюджет проекта составляет 2,5 млн евро. Проект продлится три года - с 2019 по 2021 гг.", - говорится в сообщении.

Согласно ему, реформа транспортного сектора в Украине станет шагом к Соглашению об Общем авиационном пространстве.

"Это позволит зарегистрированным авиакомпаниям ЕС и Украины выполнять прямые рейсы между любыми аэропортами ЕС и Украиной, создаст новые возможности для авиакомпаний, рабочие места, будет способствовать экономическому росту, торговле и развитию сети воздушного транспорта. Повышение конкурентоспособности также принесет пользу авиапассажирам в Украине, обеспечит лучший выбор, лучшую цену и защиту прав потребителей при полетах", - объясняют в проекте.

"Все украинцы заслуживают безопасные и надежные авиатранспортные услуги, и ЕС полна решимости содействовать этому. Мощная законодательная база поможет Украине получить больше социально-экономических преимуществ, которые может принести авиационная отрасль", - прокомментировал посол Хюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине.