Погода на выходных: синоптик предупредила о дожде и штормовом ветре

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По предварительным прогнозам, в Украину идет циклон с дождями и снова штормовым ветром.

В частности, 16 марта в большинстве областей Украины ожидаются умеренные дожди, сильный ветер западного направления до штормовых значений.

В южной части дожди начнутся уже вечером, а восток непогода завтра обойдет, там будет сухо и без ветряных порывов.

Температура воздуха в Украине 16 марта днем будет в пределах + 4 ° C ... + 8 ° C ,, на юге + 7 °C ... + 12 °C.

В Киеве погода в субботу, 16 марта, будет некомфортной. В частности, ожидаются дожди и сильный, до штормового, западный ветер.

Температура воздуха днем 16 марта на фоне дождя и сильного ветра будет холодной, + 5 ° C ... + 6 ° C.

Как сообщила синоптик, в воскресенье, 17 марта, дождь уйдет, потеплеет, а в понедельник солнце разогреет воздух до апрельских градусов.