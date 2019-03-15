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По Украине объявили штормовое предупреждение


фото: REUTERS
Завтра, 16 марта, на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Как отмечается, в течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра достигнут 15-20 м / с, днем 16 апреля в западных областях местами 25-28 м / с.

Ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки (дождь и мокрый снег). По Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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