По данным анкетирования, Тимошенко уверенно побеждает на выборах президента

15 марта, 2019, 15:09

В партии "Батькивщина" считают, что победа Юлии Тимошенко на президентских выборах 31 марта несомненна

Ссылаясь на данные одного из крупнейших анкетирований за всю историю Украины, в политсиле утверждают, что в первом туре ее поддерживают 31,68% граждан, а во втором она ​​уверенно выигрывает у Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Анкетирование было проведено в феврале, в частности было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях, в каждом городе и селе, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как говорят в партии, опрос показал следующий результат: первое место — Юлия Тимошенко (31,68%), второе — Владимир Зеленский (20,96%), третье — Петр Порошенко (15,80%).