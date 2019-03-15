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По данным анкетирования, Тимошенко уверенно побеждает на выборах президента


фото: tymoshenko.ua
В партии "Батькивщина" считают, что победа Юлии Тимошенко на президентских выборах 31 марта несомненна

 Ссылаясь на данные одного из крупнейших анкетирований за всю историю Украины, в политсиле утверждают, что в первом туре ее поддерживают 31,68% граждан, а во втором она ​​уверенно выигрывает у Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Анкетирование было проведено в феврале, в частности было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях, в каждом городе и селе, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как говорят в партии, опрос показал следующий результат: первое место — Юлия Тимошенко (31,68%), второе — Владимир Зеленский (20,96%), третье — Петр Порошенко (15,80%).

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