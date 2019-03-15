На Совбезе ООН дочь украинского моряка призвала Россию освободить военнопленных

Об этом сообщает Укринформ .

"С момента незаконного заключения отца, каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваше ежедневная жизнь может так внезапно измениться?" - спросила Ольга Опрыско.

Дочь моряка добавила, что она не является ни политиком, ни дипломатом, она - простой человек, который хочет жить в безопасном мире.

"Декларация прав человека ООН и Женевская конвенция, касающаяся обращения с военнопленными, должны были служить человечеству. Я требую, чтобы с моим отцом и другими военными моряками вели себя достойно, как предполагается этими документами, и, в конце концов, отпустили их", - заявила дочь военнопленного.

Она добавила, что очень боится за судьбу тех моряков, которые были ранены, поскольку им не оказывается необходимая помощь, и они рискуют получить инвалидность, если такая помощь не будет предоставлена немедленно.

"Я прошу всех присутствующих в этой комнате вместе со мной стать на сторону служения человечности и достоинства. Давайте не терять то, что делает нас людьми", - призвала Опрыско.