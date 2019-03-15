На Совбезе ООН дочь украинского моряка призвала Россию освободить военнопленных
Об этом сообщает Укринформ .
"С момента незаконного заключения отца, каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваше ежедневная жизнь может так внезапно измениться?" - спросила Ольга Опрыско.
Дочь моряка добавила, что она не является ни политиком, ни дипломатом, она - простой человек, который хочет жить в безопасном мире.
"Декларация прав человека ООН и Женевская конвенция, касающаяся обращения с военнопленными, должны были служить человечеству. Я требую, чтобы с моим отцом и другими военными моряками вели себя достойно, как предполагается этими документами, и, в конце концов, отпустили их", - заявила дочь военнопленного.
Она добавила, что очень боится за судьбу тех моряков, которые были ранены, поскольку им не оказывается необходимая помощь, и они рискуют получить инвалидность, если такая помощь не будет предоставлена немедленно.
"Я прошу всех присутствующих в этой комнате вместе со мной стать на сторону служения человечности и достоинства. Давайте не терять то, что делает нас людьми", - призвала Опрыско.
- Напомним, Совет Безопасности ООН 15 марта обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, проходит в формате Арриа, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.
- 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС ввел санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-