На линии разграничения умерли два человека, которые направлялись из оккупированной территории

15 марта, 2019, 14:57

Направляясь с временно оккупированной территории для пересечения линии разграничения, умерли двое граждан Украины

Об этом сообщает пресс-центр оперции объединенных сил в Facebook .

15 марта 2019, в 10:35, на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста "Березовое-2" 64-летний гражданин К. почувствовал слабость и потерял сознание, сообщает пресс-центр.

Отмечается, что бригада скорой помощи, которая прибыла через 10 минут, к сожалению, констатировала факт смерти данного гражданина. Предварительный диагноз - инфаркт.