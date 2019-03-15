На линии разграничения умерли два человека, которые направлялись из оккупированной территории
Об этом сообщает пресс-центр оперции объединенных сил в Facebook .
15 марта 2019, в 10:35, на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста "Березовое-2" 64-летний гражданин К. почувствовал слабость и потерял сознание, сообщает пресс-центр.
Отмечается, что бригада скорой помощи, которая прибыла через 10 минут, к сожалению, констатировала факт смерти данного гражданина. Предварительный диагноз - инфаркт.
В 11:20 родственники умершего забрали тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).
В то же время во время прохождения на вход с временно оккупированной территории КПВВ "Майорское" гражданин Украины П. в 11:40 потерял сознание. Реанимационные мероприятия, которые проводили медики, не дали положительного результата - врачи констатировали смерть человека.
Родственники умершего планируют перевезти тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).
Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные случаи произошли вследствие того, что представители вооруженных формирований Российской Федерации продолжают практику создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения линии разграничения. Это практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения, говорится в сообщении.
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Напомним, в январе на КПВВ "Майорск" от сердечных приступов умерли три человека в один день .
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7 февраля, на блокпостах террористов "ДНР" умерли двое гражданских : 74-летний профессор Донецкого медуниверситета Юрий Крюк и мужчина 1956 года рождения, который жил в поселке Пятихатки недалеко от оккупированной Горловки.
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