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Маск представил кроссовер Tesla Model Y

Самая дешевая Model Y выйдет весной 2021 и будет стоить $39 тыс. Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, по цене $60 тысяч

Компания показала электрокар на презентации в Лос-Анджелесе, пишет The Verge.

"Стандартная комплектация Model Y обладает запасом хода без подзарядки 370 км (230 миль). Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км / ч за 5,9 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км / ч (120 миль / ч)", - говорится в сообщении.

Самая дешевая Model Y (со стандартным запасом хода) выйдет весной 2021 г. и будет стоить $39 тыс. Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, за нее попросят $60 тыс. Запас хода составит 451 км, а максимальная скорость - 241 км / ч (разгон до 100 км / ч за 3,5 секунд).

Model Y стала пятой в линейке Tesla (без учета тягача Semi) и вторым кроссовером компании после впервые показанной в 2012 году Model X.

Электрокары оснащены автопилотом с функциями помощи водителю: экстренное торможение, предупреждение о столкновении и мониторинг мертвых зон.

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