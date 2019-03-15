Маск представил кроссовер Tesla Model Y
Компания показала электрокар на презентации в Лос-Анджелесе, пишет The Verge.
"Стандартная комплектация Model Y обладает запасом хода без подзарядки 370 км (230 миль). Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км / ч за 5,9 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км / ч (120 миль / ч)", - говорится в сообщении.
Самая дешевая Model Y (со стандартным запасом хода) выйдет весной 2021 г. и будет стоить $39 тыс. Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, за нее попросят $60 тыс. Запас хода составит 451 км, а максимальная скорость - 241 км / ч (разгон до 100 км / ч за 3,5 секунд).
Model Y стала пятой в линейке Tesla (без учета тягача Semi) и вторым кроссовером компании после впервые показанной в 2012 году Model X.
Электрокары оснащены автопилотом с функциями помощи водителю: экстренное торможение, предупреждение о столкновении и мониторинг мертвых зон.
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Напомним, Tesla с февраля начинает продажи своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому Союзу после получения одобрения от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.
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Американский производитель электромобилей Tesla сокращает количество постоянных работников компании по всему миру на 7%.
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