Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участие в жеребьевке приняли английские "Арсенал" и "Челси", немецкий "Айнтрахт", португальская "Бенфика", испанские "Валенсия" и "Вильярреал", чешская "Славия" и итальянский "Наполи".
Посев при процедуре не использовался. После жеребьевки четвертьфинала сразу определились потенциальные соперники по полуфиналу.
В итоге сформировались следующие пары:
"Наполи" - "Арсенал"
"Вильярреал" - "Валенсия"
"Бенфика" - "Айнтрахт"
"Славия" - "Челси"
В полуфинале сформировались следующие потенциальные пары:
1. "Наполи" - "Арсенал" / "Вильярреал" - "Валенсия"
2. "Бенфика" - "Айнтрахт" / "Славия" - "Челси"
The quarter-finals draw in full- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2019 г.
Most exciting game? #UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U
Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).
- 14 марта состоялись повторные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
- 14 марта в 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло у себя дома английскому "Челси" 0: 5 и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.
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