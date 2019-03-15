Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала

15 марта, 2019, 14:14

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участие в жеребьевке приняли английские "Арсенал" и "Челси", немецкий "Айнтрахт", португальская "Бенфика", испанские "Валенсия" и "Вильярреал", чешская "Славия" и итальянский "Наполи".

Посев при процедуре не использовался. После жеребьевки четвертьфинала сразу определились потенциальные соперники по полуфиналу.

В итоге сформировались следующие пары:

"Наполи" - "Арсенал"

"Вильярреал" - "Валенсия"

"Бенфика" - "Айнтрахт"

"Славия" - "Челси"

В полуфинале сформировались следующие потенциальные пары:

1. "Наполи" - "Арсенал" / "Вильярреал" - "Валенсия"

2. "Бенфика" - "Айнтрахт" / "Славия" - "Челси"

Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).