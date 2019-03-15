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Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: uefa
14 марта состоялись повторные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы

1/8 финала. повторные матчи

14 марта

"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия) 0: 5

Голы: Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45 + 1, Хадсон-Одой, 78

Первый матч - 0: 3

"Краснодар" (Россия) - "Валенсия" (Испания) 1: 1

Голы: Сулейманов, 85 - Гуедеш, 90 + 3

Первый матч - 1: 2

"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) 3: 1

Голы: Дабур, 25 Гульбрандсен, 65, Ляйтгеб, 90 + 2 - Милик, 14

Первый матч - 0: 3

"Вильярреал" (Испания) - "Зенит" (Россия) 2: 1

Голы: Морено, 29 Бакка, 47 - Иванович, 90 + 1

Первый матч - 3: 1

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) 3: 0

Голы: Обамеянг, 5, 72, Мейтленд-Найс, 15

Первый матч - 1: 3

"Славия" (Чехия) - "Севилья" (Испания) 4: 3 (2: 2, 2: 1 в доп. время)

Голы: Нгаде_Нгаджуи, 15 Соучек, 47, ван Бюрен, 102, Траоре, 119 - Бен Йеддер, 44, Эль-Хаддад, 54, Васкес, 98

Первый матч - 2: 2

"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Хорватия) 3: 0 (1: 0, 2: 0 в доп. время)

Голы: Жонас, 71, Ферри, 94, Гримальдо, 105

Первый матч - 0: 1

"Интер" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) 0: 1

Гол: Йович, 6

Первый матч - 0: 0

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 15 марта.

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