Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/4 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В процедуре жеребьевки в Ньоне (Швейцария) участвовали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс", "Порту", испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".
Посев при жеребьевке не использовался. Сразу после жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка 1/2 финала.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
"Аякс" - "Ювентус"
"Ливерпуль" - "Порту"
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
В полуфиналах встретятся:
1. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" / "Аякс" - "Ювентус"
2. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" / "Ливрепуль" / "Порту"
The quarter-final draw- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 марта 2019 г.
Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH
Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы ЛЧ запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
- 13 марта определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
- 14 марта состоялись повторные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло у себя дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-