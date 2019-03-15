Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/4 финала

15 марта, 2019, 13:16

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В процедуре жеребьевки в Ньоне (Швейцария) участвовали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс", "Порту", испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

Посев при жеребьевке не использовался. Сразу после жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка 1/2 финала.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

"Аякс" - "Ювентус"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

В полуфиналах встретятся:

1. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" / "Аякс" - "Ювентус"

2. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" / "Ливрепуль" / "Порту"

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы ЛЧ запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".