Ляшко имеет высокие рейтинги благодаря поддержке села, - Вадим Карасёв

15 марта, 2019, 18:43

Штаб партии "Батьківщина" опубликовал результаты социологического опроса 2,5 млн избирателей

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко занимает 4-е место в рейтинге кандидатов в президенты, обойдя Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

Согласно озвученным партией "Батьківщина" рейтингам, тройку лидеров президентской кампании возглавляет Юлия Тимошенко (31,68%). На втором месте Владимир Зеленский (20,96%), на третьем - Петр Порошенко (15,8%). Четвертую позицию занимает Олег Ляшко (7,65%). Лидер Радикальной партии обошёл в рейтингах популярности Юрия Бойко (7,62%) и Анатолия Гриценко (7,5%).

Изучение электорального мнения проводилось методом анкетирования во всех регионах Украины. Опрошено 2,5 млн респондентов.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, высокие рейтинги Олега Ляшко и Юлии Тимошенко оправданы широкой популярностью этих политиков, прежде всего, в аграрных регионах Украины.

"Это большое исследование партии "Батьківщина" показало интересную ситуацию даже не в плане того, что в лидерской тройке на первое место вышла Тимошенко. А то, что вплотную к лидерам приблизился Ляшко, выйдя на 4 место, обойдя Гриценко и других политиков. В данном случае можно спорить, выдвигать какие-то контраргументы. Но факт остаётся фактом: в этом исследовании активисты задействовали аграрный электорат", - свидетельствует Карасев.

Вадим Карасев подчеркнул, что по сравнению с результатами исследований социологических институтов данные опроса, проведённого штабом "Батьківщини", более реалистичны и правдоподобны. В отличии от профессиональных социологов активисты политических сил проводят исследования в удаленных уголках страны, которые в большинстве случаев не попадают в опросники социологических структур.

"В данном опросе задействовано село, куда социологи не доходят. Поэтому меня не удивляют высокие результаты Ляшко и Тимошенко. Потому, что большая часть их электората - это аграрии. Как правило, таких исследований на 2 с лишним миллиона респондентов социологические конторы не делают. Они сами предупреждают, что иногда мнение села не попадает в опросник, поскольку им трудно добираться до удаленных населенных пунктов, до аграрных уголков страны", - резюмировал Вадим Карасев.