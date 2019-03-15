Louis Vuitton создал одежду по мотивам стиля Майкла Джексона, но убрал ее из коллекции. Почему

15 марта, 2019, 22:38

Французский модный дом Louis Vuitton больше не будет выпускать вещи, которые напоминают о короле поп-музыки Майкле Джексоне из-за секс-скандала

Соответствующее решение в Louis Vuitton приняли после заявлений о сексуальном надругательстве над детьми в документальном фильме HBO "Покидая Неверленд", передает The Guardian .

В частности, Louis Vuitton создал коллекцию осень-зима 2019, в которой были вещи по мотивам творчества Майкла Джексона. Однако через 2 месяца после показа скандального документального фильма НВО "Покидая Неверленд", в котором короля поп-музыки обвинили в изнасилованиях и педофилии, в Louis Vuitton решили их изъять.

По словам представителей Модного дома, на время показа коллекции они не знали о существовании и содержании фильма "Покидая Неверленд".

Соответствующая коллекция одежды должна была поступить в продажу уже летом 2019 года.

Напомним, певец Майкл Джексон умер еще 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе.

В США состоялась премьера документального фильма "Покидая Неверленд", в котором короля поп-музыки Майкла Джексона обвинили в изнасилованиях и педофилии. Критики назвали "Покидая Неверленд" не документальным фильмом, а фильмом ужасов. Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце "величайшим позором" HBO.

Позже еще одна жертва, 35-летний мужчина, рассказал о связи с Майклом Джексоном после показа скандального фильма.

В СМИ опубликовали трейлер скандальной ленты с Джексоном об изнасиловании и педофилии.

Десятки радиостанций начали отказываться от трансляции песен Майкла Джексона после выхода "Покидая Неверленд", а создатели мультсериала "Симпсоны" заявили, что голос Джексона удалят из старой серии из-за секс-скандала.

Режиссер фильма заявил, что скандальная документалка о Джексоне может получить продолжение .