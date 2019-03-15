Холодницкий заявил о провале расследования по делу о хищениях в "оборонке"

15 марта, 2019, 08:37

Специальная антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за Национальным антикоррупционным бюро Украины, но не может полностью контролировать деятельность детективов

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в программе "Право на власть" в эфире 1 + 1.

"Если говорить о производстве, в котором фигурировала "Оптимумспецдеталь", то, я это признаю, это провал в расследовании, это провал в процессуальном руководстве тоже", - признал он. "Мне жаль признавать, но об этих 87 страницах той переписки прокуроры САП не знали, потому что они на руки переданы главным военным прокурором Матиос руководителю детективов Калужинскому. Куда дальше эти материалы делись в стенах НАБУ, мы не знаем", - сказал он.

По словам Холодницкого, работники САП не могли отследить судьбу этих материалов.

"Поймите правильно: детективы - это те, кто дают прокурорам материалы, с которыми надо идти в суд. Если эти материалы где-то теряются в стенах НАБУ, прокурор никак не может их увидеть", - рассказал он.

Он также сказал, что закон обязывает детективов предоставлять все материалы.

"САП осуществляет надзор. Но САП не может проконтролировать моменты, когда материалы фактически скрываются от прокуроров, физически прячутся. И САП не может проконтролировать моменты, когда эти материалы практически исчезают", - отметил прокурор.

Он также добавил, что судьба указанных материалов прокурорам пока неизвестна.

"Я не могу добиться от руководства НАБУ, где эти материалы. Если бы не Бигус.инфо, мы бы об этих материалах даже не узнали", - признал он.