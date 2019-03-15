Холодницкий заявил о провале расследования по делу о хищениях в "оборонке"
Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в программе "Право на власть" в эфире 1 + 1.
"Если говорить о производстве, в котором фигурировала "Оптимумспецдеталь", то, я это признаю, это провал в расследовании, это провал в процессуальном руководстве тоже", - признал он. "Мне жаль признавать, но об этих 87 страницах той переписки прокуроры САП не знали, потому что они на руки переданы главным военным прокурором Матиос руководителю детективов Калужинскому. Куда дальше эти материалы делись в стенах НАБУ, мы не знаем", - сказал он.
По словам Холодницкого, работники САП не могли отследить судьбу этих материалов.
"Поймите правильно: детективы - это те, кто дают прокурорам материалы, с которыми надо идти в суд. Если эти материалы где-то теряются в стенах НАБУ, прокурор никак не может их увидеть", - рассказал он.
Он также сказал, что закон обязывает детективов предоставлять все материалы.
"САП осуществляет надзор. Но САП не может проконтролировать моменты, когда материалы фактически скрываются от прокуроров, физически прячутся. И САП не может проконтролировать моменты, когда эти материалы практически исчезают", - отметил прокурор.
Он также добавил, что судьба указанных материалов прокурорам пока неизвестна.
"Я не могу добиться от руководства НАБУ, где эти материалы. Если бы не Бигус.инфо, мы бы об этих материалах даже не узнали", - признал он.
- Напомним, 25 февраля 2019 г. проект "Наши деньги« обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- По делу было осуществлено несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- НАБУ и САП задержаны чиновники предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" за подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действительным и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. По цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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