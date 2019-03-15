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Катастрофа Boeing в Эфиопии: пилот паническим голосом просил о посадке из-за большой скорости


фото: REUTERS
Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines начал очень быстро набирать скорость сразу после взлета

Об этом сообщает The New York Times.

Капитан лайнера столкнулся с чрезвычайной ситуацией почти сразу после взлета из Аддис-Абебы, он паническим голосом требовал разрешения вернуться через три минуты после взлета, когда самолет разогнался до ненормальной скорости.

Диспетчеры решили задержать два рейса, которые готовились к посадке, чтобы освободить полосу, однако борт не успел и не смог вернуться.

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