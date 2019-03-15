Катастрофа Boeing в Эфиопии: пилот паническим голосом просил о посадке из-за большой скорости
15 марта, 2019, 11:01
Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines начал очень быстро набирать скорость сразу после взлета
Об этом сообщает The New York Times.
Капитан лайнера столкнулся с чрезвычайной ситуацией почти сразу после взлета из Аддис-Абебы, он паническим голосом требовал разрешения вернуться через три минуты после взлета, когда самолет разогнался до ненормальной скорости.
Диспетчеры решили задержать два рейса, которые готовились к посадке, чтобы освободить полосу, однако борт не успел и не смог вернуться.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
- Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-