Гибель сотрудника АП: подозреваемого взяли под арест
15 марта, 2019, 19:42
Гражданина Армении, подозреваемого в нападении на работника АП, арестовали на 60 суток без права внесения залога
Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook .
Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался, говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
Личность второго нападавшего устанавливают, говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины.
- 14 марта правоохранители объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника АП Александра Бухтатого.
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