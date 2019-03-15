Гибель сотрудника АП: подозреваемого взяли под арест

15 марта, 2019, 19:42

Гражданина Армении, подозреваемого в нападении на работника АП, арестовали на 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook .

Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался, говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

Личность второго нападавшего устанавливают, говорится в сообщении.