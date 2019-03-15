Гройсман поручил начать переговоры с МВФ по поводу цены на газ
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV
"Я поручил НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию по МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза Украины", - сказал Гройсман.
Премьер напомнил, что согласно постановлению правительства цена на газ для населения не может превышать 8,55 грн за кубометр.
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Напомним, согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна снова повыситься с 1 мая 2019 года. Регулирование должно быть отменено до 1 мая 2020 года.
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Согласно Положениям о возложении специальных обязанностей, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривень за 1000 кубометров с 1 мая 2019 года, а также может возрасти до 12314 гривень с 1 января 2020 года.
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Ранее премьер-министр сказал, что Кабинет министров Украины готов снизить цену на газ для населения в 2 или в 4 раза в случае, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком.
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14 марта глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимиру Гройсману письмо , в котором предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться от режима наложения спецобязательств (ПСО) и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цены на газ для населения.
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