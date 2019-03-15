Гройсман поручил начать переговоры с МВФ по поводу цены на газ

15 марта, 2019, 11:22

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством финансов провести рабочую дискуссию с МВФ по поводу цены на газ для населения

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Я поручил НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию по МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза Украины", - сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что согласно постановлению правительства цена на газ для населения не может превышать 8,55 грн за кубометр.