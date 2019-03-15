Госкомтелерадио не пустил в Украину 23 пропагандистские книги из России

15 марта, 2019, 22:43

Госкомтелерадио не выдал разрешение на ввоз с территории государства-агрессора 23 книг, в которых имеются признаки пропаганды государства-агрессора

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В частности, признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима обнаружили в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

В Украину не пустили книгу Даниила Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", в которой автор немало страниц посвятил "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" и привел в пример методы управления страной Сталиным.

Пропаганду коммунистического тоталитарного режима обнаружили в детской книге Елены Смешливой и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться в Анны Ахматовой". Октябрьскую революцию современные авторы-россиянки назвали "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя книгу портретами Ленина и красными флагами.

В книгах других авторов популяризируются российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "maиl.ru" и сервисные порталы "Яндекс", доступ к которым в Украине запрещен из-за распространения ими антиукраинских лозунгов и идей, направленных на ликвидацию независимости нашего государства, нарушение его суверенитета и территориальной целостности.

В частности, это книги таких издательств, как "Альпина Паблишер" Артура Салякаева "Неслучайные связи: нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила".

Также отказали в разрешении на ввоз ряда книг зарубежных авторов, в оформлении которых российские издатели используют символику государства-агрессора, его органов власти и силовых структур. В частности, на обложке книги Дэниэла Эллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерное войны" издатель ( "Альпина Паблишер") разместил рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" и документального фильма "Путин", который демонстрировался в эфире российских каналов.