//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Госкомтелерадио не пустил в Украину 23 пропагандистские книги из России

Госкомтелерадио не выдал разрешение на ввоз с территории государства-агрессора 23 книг, в которых имеются признаки пропаганды государства-агрессора

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В частности, признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима обнаружили в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

В Украину не пустили книгу Даниила Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", в которой автор немало страниц посвятил "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" и привел в пример методы управления страной Сталиным.

Пропаганду коммунистического тоталитарного режима обнаружили в детской книге Елены Смешливой и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться в Анны Ахматовой". Октябрьскую революцию современные авторы-россиянки назвали "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя книгу портретами Ленина и красными флагами.

В книгах других авторов популяризируются российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "maиl.ru" и сервисные порталы "Яндекс", доступ к которым в Украине запрещен из-за распространения ими антиукраинских лозунгов и идей, направленных на ликвидацию независимости нашего государства, нарушение его суверенитета и территориальной целостности.

В частности, это книги таких издательств, как "Альпина Паблишер" Артура Салякаева "Неслучайные связи: нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила".

Также отказали в разрешении на ввоз ряда книг зарубежных авторов, в оформлении которых российские издатели используют символику государства-агрессора, его органов власти и силовых структур. В частности, на обложке книги Дэниэла Эллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерное войны" издатель ( "Альпина Паблишер") разместил рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" и документального фильма "Путин", который демонстрировался в эфире российских каналов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать