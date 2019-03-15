ГБР вызвало на допрос журналистов Bihus.Info по делу хищения "оборонки"

"Следователи вызвали на допрос журналистов "Bihus.Info". Проверяется информация по фактам переписки сотрудников СБУ и НАБУ. Следователям нужны материалы переписки, которыми пользовались журналисты", - сказал он.

Ранее в Госбюро сообщали, что после выхода журналистского расследования возбудили уголовное дело в отношении возможного получения взяток чиновниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ.

Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.

Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .

Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.

Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.

11 марта в 4 части расследования "Bihus.info" журналисты рассказали о том, что работники СБУ, Военной прокуратуры, ГФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе решать проблемные вопросы.