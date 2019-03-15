ЕС внесет изменения в Соглашение о зоне свободной торговли, чтобы уменьшить "поток" курятины из Украины
Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, передает "Европейская правда".
"На этой стадии я могу только подтвердить, что Комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной о внесении изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.
По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях, и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.
"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии.
Но он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.
- Как сообщалось, Украина и Евросоюз заключили предварительную договоренность, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка.
- Ранее Украина в рамках переориентации и диверсификации рынков сбыта своей аграрной продукции втрое увеличила экспорт курятины в страны Европейского Союза.
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