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ЕС внесет изменения в Соглашение о зоне свободной торговли, чтобы уменьшить "поток" курятины из Украины


фото: 2000.ua
Еврокомиссия подтвердила достижение принципиальной договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС

Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

"На этой стадии я могу только подтвердить, что Комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной о внесении изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях, и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.

"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии.

Но он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.

  • Как сообщалось, Украина и Евросоюз заключили предварительную договоренность, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка.
  • Ранее Украина в рамках переориентации и диверсификации рынков сбыта своей аграрной продукции втрое увеличила экспорт курятины в страны Европейского Союза.
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