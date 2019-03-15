ЕС внесет изменения в Соглашение о зоне свободной торговли, чтобы уменьшить "поток" курятины из Украины

15 марта, 2019, 14:58

Еврокомиссия подтвердила достижение принципиальной договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС

Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

"На этой стадии я могу только подтвердить, что Комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной о внесении изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях, и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.

"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии.

Но он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.