ЕС убрал из списка санкций убитого Захарченко

15 марта, 2019, 12:07

Европейский Союз снял санкции с убитого в прошлом году Александра Захарченко

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Санкции ЕС против Захарченко предусматривали запрет на въезд и замораживание активов и были введены еще в 2014 году.