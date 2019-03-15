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ЕС убрал из списка санкций убитого Захарченко


фото: REUTERS
Европейский Союз снял санкции с убитого в прошлом году Александра Захарченко

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Санкции ЕС против Захарченко предусматривали запрет на въезд и замораживание активов и были введены еще в 2014 году.

 

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