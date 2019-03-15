ЕС убрал из списка санкций убитого Захарченко
15 марта, 2019, 12:07
Европейский Союз снял санкции с убитого в прошлом году Александра Захарченко
Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
Санкции ЕС против Захарченко предусматривали запрет на въезд и замораживание активов и были введены еще в 2014 году.
- Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.
- Боевики "ДНР" заявили, что задержали подозреваемых в убийстве своего главаря Александра Захарченко.
- Убийство Захарченко скорее всего стало результатом войн между боевиками и их кураторами, которые не могут поделить власть и деньги, заявили в СБУ.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-