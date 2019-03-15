ЕБРР утвердил для Киева четыре "зеленых" проекта на 320 млн евро
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.
Соглашение позволяет воплотить важные инфраструктурные проекты в столице, говорится в сообщении.
В частности, можно будет обновить парк "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро. А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь", капитальный ремонт моста Метро.
"Нами совместно были отобраны 4 проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые мы можем реализовать в течение 2019-2020 годов. Буквально на днях Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость в 320 млн евро. После подписания Меморандума мы должны подготовить все необходимые документы и согласовать эти проекты. Тогда будут подписаны кредитные соглашения и начнем тендерные процедуры", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, это уже второй этап сотрудничества с ЕБРР. На сегодняшний день в рамках сотрудничества с Европейским Банком Реконструкции и Развития в столице реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта.
Один - на 60 млн евро для КП "Киевпастранс". По закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов. А также на 40 млн евро для КП "Киевский метрополитен" - закупка 50 вагонов метро. Эти проекты будут продолжаться до 2021 года.
В рамках программы "Зеленые Города", которая помогает внедрять экологические технологии, кроме финансовых ресурсов, ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий "Зеленые города". А также - помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи.
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