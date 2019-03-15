ЕБРР утвердил для Киева четыре "зеленых" проекта на 320 млн евро

15 марта, 2019, 16:15

Киевская городская государственная администрация и Европейский Банк Реконструкции и Развития подписали меморандум о взаимопонимании по программе ЕБРР "Зеленые города"

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Соглашение позволяет воплотить важные инфраструктурные проекты в столице, говорится в сообщении.

В частности, можно будет обновить парк "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро. А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь", капитальный ремонт моста Метро.

"Нами совместно были отобраны 4 проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые мы можем реализовать в течение 2019-2020 годов. Буквально на днях Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость в 320 млн евро. После подписания Меморандума мы должны подготовить все необходимые документы и согласовать эти проекты. Тогда будут подписаны кредитные соглашения и начнем тендерные процедуры", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, это уже второй этап сотрудничества с ЕБРР. На сегодняшний день в рамках сотрудничества с Европейским Банком Реконструкции и Развития в столице реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Один - на 60 млн евро для КП "Киевпастранс". По закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов. А также на 40 млн евро для КП "Киевский метрополитен" - закупка 50 вагонов метро. Эти проекты будут продолжаться до 2021 года.

В рамках программы "Зеленые Города", которая помогает внедрять экологические технологии, кроме финансовых ресурсов, ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий "Зеленые города". А также - помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи.