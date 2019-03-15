Депутаты зарегистрировали законопроект, которым хотят блокировать СМИ за фейки

15 марта, 2019, 15:22

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10139, которым предлагается установить уголовную ответственность за недостоверную информацию в интернете и в СМИ

Документ был зарегистрирован в парламенте 12 марта 2019 года, указано на сайте Верховной Рады.

Автором документа является народный депутат от Народного фронта Игорь Лапин.

Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за распространение недостоверных сведений в СМИ независимо от того, сознательно распространялась информация или нет, указывает общественная организация Платформа прав человека.

За умышленную публикацию фейков, которая касается чести и достоинства личности, СМИ предлагается штрафовать на 17 000-34 000 грн плюс общественные работы.

Если же ложная информация касается кандидатов в депутаты или президенты, и распространяется на выборах, предлагается установить штраф в 54 000 грн.

СМИ могут освободить от ответственности, если они опровергнут или удалят фейковый информацию, добавили в организации.

Кроме того, документом предлагается дать судам право временно запрещать СМИ (если оно печатное) выпускать новости или блокировать его (если оно работает в интернете), или же отменять лицензию (если это телеканал), если оно нарушило положения этого закона во время выборов. Ограничения предлагается ввести до окончания выборов.

Против законопроекта уже выступили такие общественные организации, как Платформа правам человека, представительство Freedom House, Detector media и т.д.

"Даже угроза быть привлеченным к уголовной ответственности создает "охлаждающий эффект" для распространения общественно важной информации, ведь любое расследование о злоупотреблениях или коррупции изначально содержат риск получить ответ на заявление о преступлении", - говорится в анализе законопроекта Платформы прав человека.