Денисова требует провести операцию еще одному политзаключенному

15 марта, 2019, 17:54

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедиминова

Об этом она написала в Facebook.

Обращение касается того, что политзаключенного не прооперировали 14 марта. По словам омбудсмена, Мемедиминов находится в критическом состоянии.

"По информации от адвоката, при осмотре врачом-дерматовенерологом у крымского татарина было обнаружено опасное заболевание. 12 февраля 2019 года диагноз был подтвержден и на 14 марта (вчера) было запланировано проведение хирургической операции. Но по состоянию на 15 марта (сегодня) назначенную операцию еще не сделали", - сообщила Денисова.