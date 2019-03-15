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Денисова требует провести операцию еще одному политзаключенному


фото: radiosvoboda
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедиминова

Об этом она написала в Facebook.

Обращение касается того, что политзаключенного не прооперировали 14 марта. По словам омбудсмена, Мемедиминов находится в критическом состоянии.

"По информации от адвоката, при осмотре врачом-дерматовенерологом у крымского татарина было обнаружено опасное заболевание. 12 февраля 2019 года диагноз был подтвержден и на 14 марта (вчера) было запланировано проведение хирургической операции. Но по состоянию на 15 марта (сегодня) назначенную операцию еще не сделали", - сообщила Денисова.

  • Напомним, также 20-летний политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритичное.
  • 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блоггера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.
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