Дело Гриба: суд назначил дебаты

15 марта, 2019, 20:31

Суд по делу политзаключенного Павла Гриба назначил дебаты на 21 и 22 марта

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 15 марта, было рабочее заседание, где суд рассматривал ходатайство адвоката и собственно Павла. Во всех ходатайствах суд отказал.

Отец рассказал, что на этом заседании Павлу снова вызвали скорую, сделали укол, но суд не обратил внимание на его плохое состояние.

На заседании присутствовал представитель посла ЕС в Российской Федерации и консул Украины.