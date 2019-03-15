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Дело Гриба: суд назначил дебаты

Суд по делу политзаключенного Павла Гриба назначил дебаты на 21 и 22 марта

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 15 марта, было рабочее заседание, где суд рассматривал ходатайство адвоката и собственно Павла. Во всех ходатайствах суд отказал.

Отец рассказал, что на этом заседании Павлу снова вызвали скорую, сделали укол, но суд не обратил внимание на его плохое состояние.

На заседании присутствовал представитель посла ЕС в Российской Федерации и консул Украины.

  • Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на позапрошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • 20-летний политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритичное.
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