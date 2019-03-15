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Бойцы ООС уничтожили БМП оккупантов и ранили боевика

В четверг, 14 марта, российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе 1 раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли укрепления Объединенных сил с крупнокалиберных пулеметов неподалеку Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били из стрелкового оружия возле Майского, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского, с 82-мм минометов - в районе Катериновки.

Потери среди бойцов ООС вследствие вражеских обстрелов не зафиксированы.

По данным разведки, 14 марта оккупанты потеряли одного боевика раненым. Кроме того, Объединенные силы смогли уничтожить вражескую БМП-1.

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