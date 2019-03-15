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Более 100 тыс. украинцев могут изменить место голосования


фото: day.kyiv.ua
По состоянию на 15 марта более 90 тысяч украинцев уже временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса

Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает Укринформ .

"По состоянию на 15 марта временным изменением места голосования без изменения избирательного адреса воспользовались чуть более 90 тысяч наших граждан", - отметил он.

По его словам, среди этих людей как люди с временно оккупированных территорий, так и с других территорий Украины.

Так, он отметил, что 2285 украинцев, которые продолжают жить в аннексированном Крыму и Севастополе, пока изменили место голосования на подконтрольной Украине территории.

В то же время заместитель главы ЦИК спрогнозировал, что до дня выборов более 100 тысяч украинцев воспользуются временным изменением места голосования, чтобы принять участие в выборах не по месту регистрации.

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