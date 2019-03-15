Автор хет-трика в ворота "Динамо" претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
15 марта, 2019, 10:51
Форвард "Челси" Оливье Жиру, который сделал хет-трик в ворота "Динамо", претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
На награду также претендуют нападающий "Арсенала" Обамеянг, форвард "Бенфики" Жонас и полузащитник "Славии" Томаш Соучек.
Обамеянг оформил дубль в ворота "Ренна" (3: 0). На счету Жиру хет-трик в матче с киевским "Динамо" (5: 0). Жонас помог "Бенфике" перевести игру с загребским "Динамо" (3: 0) в овертайм. В активе Соучека гол и результативная передача во встрече с "Севильей" (4: 3).
Жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится сегодня, 15 марта, начало - в 14:00 по киевскому времени.
Who ya got?- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 марта 2019 г.
@ Aubameyang7
@Jonas_Gol
@_OlivierGiroud_
Tomáš Souček #UEL #POTW
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло у себя дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.
- Во время ответного матча против "Челси" фаны "Динамо" устроили на трибунах "Олимпийского" модульное шоу в поддержку пленных украинских моряков .
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