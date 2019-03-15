Автор хет-трика в ворота "Динамо" претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

15 марта, 2019, 10:51

Форвард "Челси" Оливье Жиру, который сделал хет-трик в ворота "Динамо", претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

На награду также претендуют нападающий "Арсенала" Обамеянг, форвард "Бенфики" Жонас и полузащитник "Славии" Томаш Соучек.

Обамеянг оформил дубль в ворота "Ренна" (3: 0). На счету Жиру хет-трик в матче с киевским "Динамо" (5: 0). Жонас помог "Бенфике" перевести игру с загребским "Динамо" (3: 0) в овертайм. В активе Соучека гол и результативная передача во встрече с "Севильей" (4: 3).

Жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится сегодня, 15 марта, начало - в 14:00 по киевскому времени.