Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
15 марта, 2019, 12:22
"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких"
"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии .
"Ужасный террористический акт в Новой Зеландии. Какими помешанными должны быть те, кто осуществляет такие преступления", - написал он в своем Facebook, пишет пресс-служба партии.
"Наше глубокое сочувствие Новой Зеландии", - написал Арсений Яценюк.
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