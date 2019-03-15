15 марта, 2019, 12:22

"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких"

"Наши молитвы за тех, кто погиб, и с теми, кто потерял родных и близких. Нет расизму. Нет религиозной ненависти. Нет злу", - лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии .

"Ужасный террористический акт в Новой Зеландии. Какими помешанными должны быть те, кто осуществляет такие преступления", - написал он в своем Facebook, пишет пресс-служба партии.

"Наше глубокое сочувствие Новой Зеландии", - написал Арсений Яценюк.