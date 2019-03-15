Американский банк одолжил Украине $350 млн направления -WSJ
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Liga.net
Согласно сообщению, банк, заявленный единственным организатором довыпуска Украиной 10-летних еврооблигаций, самостоятельно их выкупил, что является отходом от стандартной практики.
По информации газеты, в последние недели украинские чиновники провели несколько неофициальных встреч с руководителями фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке. Темой для разговоров стал выпуск новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов, отмечает издание.
В связи с этим JPMorgan предложил Украине довыпустить евроблигаций на $350 млн с погашением в 2028 году, а затем продать их банку.
По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%.
Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около $5,7 млн.
- Напомним, накануне Министерство финансов Украины сообщило о доразмещении еврооблигаций на $350 млн со сроком погашения до ноября 2028 г. и купоном 9,75%. В результате общий номинальный объем выпуска вырос до $1,6 млрд.
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