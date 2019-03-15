Американский банк одолжил Украине $350 млн направления -WSJ

15 марта, 2019, 11:45

Американский банк JPMorgan Chase & Co занял правительству Украины около $350 млн за две недели до первого тура президентских выборов

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Liga.net

Согласно сообщению, банк, заявленный единственным организатором довыпуска Украиной 10-летних еврооблигаций, самостоятельно их выкупил, что является отходом от стандартной практики.

По информации газеты, в последние недели украинские чиновники провели несколько неофициальных встреч с руководителями фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке. Темой для разговоров стал выпуск новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов, отмечает издание.

В связи с этим JPMorgan предложил Украине довыпустить евроблигаций на $350 млн с погашением в 2028 году, а затем продать их банку.

По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%.

Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около $5,7 млн.